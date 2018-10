Sindaci sardi “vestiti” da profughi, l’ira di Giorgia Meloni: “Razzismo verso gli italiani”

di Paolo Rapeanu

La replica non si è fatta attendere, e arriva da chi, lunedì mattina, sarĂ proprio in Sardegna, a Cagliari. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, si scaglia contro il flash mob pro migranti organizzato dal sindaco di Seneghe e che ha visto anche la partecipazione dell’Europa lamentare del Pd Renatl Soru. “Alcuni sindaci hanno simulato uno sbarco di profughi sulle coste sarde per sensibilizzare la gente sul tema dell’accoglienza e del razzismo. Noi di Fratelli d’Italia invece organizzammo uno sbarco simbolico per un’altra forma di razzismo: quello delle politiche contro i disoccupati, anziani, disabili e pensionati italiani”.

“E mentre c’è chi ancora lotta per promuovere l’accoglienza a tutti i costi, noi preferiamo stare dalla parte degli italiani, i veri discriminati”.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018