Simone Olla di Monserrato pesca una ricciola da record: “Pesa 33 kg, presa a 20 metri di profondità nel golfo di Cagliari”. E la sua felicità è tutta in questo selfie, condiviso da tanti amici che lo hanno spedito a Casteddu Online. In altezza la ricciola è impressionante, quasi quanto un uomo. Una super pescata dunque, per un pesce tra i più gustosi in circolazione. E non solo sui mari sardi.

Ultima modifica: 24 settembre 2018