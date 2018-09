Silvio Berlusconi festeggia in Sardegna i suoi 82 anni: “Grazie per gli auguri, meriterò il vostro affetto”. Questa la promessa del Cavaliere che da Villa Certosa ha voluto ringraziare con questo VIDEO tutti i suoi fan, dopo avere rilanciato la sua candidatura in vista delle prossime elezioni. Un Berlusconi in forma smagliante tra il verde e l’abbraccio del suo cane, per niente segnato dalle ultime polemiche in campo nazionale sulla nuova manovra del Governo e sul reddito di cittadinanza. E che ha festeggiato così, in un sabato baciato dal sole in Sardegna alla fine di settembre.

Ultima modifica: 29 settembre 2018