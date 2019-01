Silvio Berlusconi dà le paste da Mariuccia: occhio al “barman” più ricco del mondo

Il trapasso dei tempi: Silvio Berlusconi che si improvvisa barman da Mariuccia a Pirri, ve lo sareste mai immaginati? Proprio lui, il super milionario di Arcore, per combattere il sempre più scomodo alleato Salvini che lo ha ormai superato nettamente nei voti e nei suoi amati sondaggi, usa la carta del l’ironia per cercare di risalire la china almeno in Sardegna. E Pirri per il grande evento oggi si è fermata: centinaia di persone fuori dal bar cult di tre generazioni, una mossa di propaganda politica azzeccata nel regno delle zeppole pirresi. Da Villa

Certo al bar Mariuccia il passo è diventato breve: Berlusconi annuncia la sua candidatura alle Europee, dopo le condanne e le interdizioni ci riprova. Fuori tutti a caccia di un selfie, in molti avrebbero voluto almeno un caffè offerto da lui, se non altro per una storia su Instagram. Berlusconi da Mariuccia, l’uomo più ricco d’Italia tra cotillons senza ricchi premi. Lo smalto non è più quello di in tempo. Ma le barzellette si.

Ultima modifica: 18 gennaio 2019