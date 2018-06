Siliqua, primo blitz degli incendiari: piromani in azione a San Giovanni

L’estate è alle porte, ecco il primo incendio della stagione: piromani in azione poco fa a Siliqua. La foto è scattata in diretta dal nostro lettore Niccolò Pilloni: in località San Giovanni sono dovuti intervenire vigili del fuoco, Protezione civile e i volontari del Pan Siliqua e dell’EliMarganai. Si tratta della prima sfida lanciata dagli incendiari, che ha fatto vivere momenti di grande tensione nel pomeriggio attorno al paese di Siliqua. Mandateci anche voi le vostre segnalazioni su Whatsapp Estate al 380 747 6085!

Ultima modifica: 21 giugno 2018