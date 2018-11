Siliqua, il rio Cixerri straripa in piÃ¹ punti: ponte sommerso, luna park isolato e campagne ko

Grossi disagi a causa del maltempo si registrano anche in tutta la zona del Sulcis Iglesiente. Siliqua è uno dei centri più colpiti da questa ennesima forte ondata di maltempo. All’interno del paese, la zona dell’anfiteatro è completamente allagata. Il luna park “Duville”, che da giorni staziona in paese, è pressoché irraggiungibile. Ma la situazione più critica si registra nelle campagne. I campi sono completamente allagati, un ponte è stato sommerso. La strada per Basonà è stata interrotta. A preoccupare maggiormente è il rio Cixerri che ha esondato in più punti. “La situazione è molto preoccupante, si sentono le sirene dei vigili del fuoco. La strada per Basonà è stata interrotta e non è percorribile nemmeno a piedi” racconta Rosangela Porcu, una abitante del luogo.

Ultima modifica: 4 novembre 2018