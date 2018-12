Silanus, il cartello “choc” contro gli incivili: “Butti i rifiuti? Sei scemo tre volte”

Lo “smile” arrabbiato strappa forse un sorriso, ma c’√® ben poco da essere allegri. A Silanus, per combattere i cafoni dei rifiuti, l’amministrazione comunale ci va gi√Ļ pesante, e piazza dei cartelli alquanto curiosi. Modalit√† bilingue (italiano e sardo) e un testo che non lascia la possibilit√† di interpretazioni: “Nei cartelli stradali che indicano il nome del paese, sotto √® stato aggiunto un altro cartello che in maniera bilingue cos√¨ recita: “Se abbandoni i rifiuti, oltre ad essere un incivile Ses macu tre bortas. Primo perch√© potresti depositarli davanti alla tua abitazione, dato che a Silanus vengono raccolti porta a porta, secondo perch√© comunque paghi la tassa sui rifiuti, quindi √® un ulteriore spreco, terzo perch√© potresti vivere in un ambiente migliore. Se rovini o distruggi questo cartello sei ancora pius macu, perch√® tanto lo reinstalliamo con i tuoi soldi”.

I cartelli sono stati posizionati in vari punti del Comune, soprattutto nei pressi delle zone di campagna. Molti li hanno già fotografati e fatti rimbalzare sui social, a partire proprio dal sindaco, Gian Pietro Arca.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018