Sicilia, la strage degli innocenti: anche due bimbi di 1 e 3 anni fra i dodici morti nel fango

Una strage, il fango che cancella due famiglie: la disperazione per la terribile alluvione in Sicilia, in tutto dodici morti. Cos√¨ racconta nei dettagli il nostro giornale prtner Quotidiano.net: “Inghiottiti da acqua e fango. Cos√¨ sono¬†morti¬†nove¬†membri di una famiglia palermitana, sorpresa¬†dall’alluvione¬†in una villetta di¬†Casteldaccia, piccolo centro in provincia di Palermo, non lontano da Bagheria. Tra le¬†vittime¬†del maltempo¬†anche due bambini di 1 e 3 anni. Nonni, figli, zii e nipoti sono stati travolti dalla piena del¬†fiume Milicia, arrivata senza preavviso sommergendo letteralmente l’abitazione a un unico piano in cui si trovavano i¬†Giordano.¬†Si √® salvato solo¬†Giuseppe, commerciante, scampato alla morte aggrappandosi ad un albero. Ha perso tutto¬†tranne la figlia di 12 anni, Asia, che era uscita poco prima di casa con lo zio Luca”. (foto di quotidiano.net)

Ultima modifica: 4 novembre 2018