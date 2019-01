Si riaccende la fiamma della speranza in ricordo della piccola Alice, “quei sogni dentro un biberon” sono vivi nel cuore sardo

Si riaccende la fiamma della speranza in ricordo della piccola Alice, perchè “ quei sogni dentro un biberon” sono vivi nel cuore di una Sardegna solidale e unità in un unica causa: dare sostegno a i piccini e alle loro famiglie che si trovano ad affrontare questa terribile odissea.

Confidiamo nei suoi grandi occhioni,nel suo sorriso e la sua gran voglia di vivere si avvicini al cuore di chi si sente solo o abbandonato da ogni speranza.

Mamma Vale papà Stefano e il suo dolce fratellino Alessio , insieme al ‘comitato spontaneo gli amici di Alice’ ,stanno organizzando per il 2 Febbraio presso il Seminario Pontificio di Cuglieri una bellissima manifestazione.

Siete tutti invitati.

A brevissimo ulteriori novità.

Segnatevi questa data

Gli amici di Alice

Ultima modifica: 11 gennaio 2019