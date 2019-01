Si fingono barboni nel centro di Quartu, guardate cosa succede: la generosità dei quartesi. L’associazione Angelo Verde realizza un bellissimo spot per la solidarietà: si fingono barboni e ottengono i cibo per i bisognosi, poi lo consegnano ai “veri” senzatetto. Guardate il VIDEO. “Durante lo shooting per la nostra campagna di solidarietà 2019- racconta il presidente dell’associazione no profit Antonio Meloni- il giorno della befana, è successo qualcosa di imprevisto. Diverse persone si sono avvicinate offrendo da mangiare, e qualcuno ha perfino espresso il desiderio di voler donare qualche spicciolo. Poco prima della fine dell’ultimo set una donna si avvicina lasciando una busta piena di cibo. Le ultime foto le abbiamo fatte nella piazza della chiesa, verso le 11 si è riempito di gente e tutti si fermavano per cercare di dare una mano: abbiamo deciso di andare via, a cercare un barbone a cui affidare il cibo. Insomma è successo qualcosa di inaspettato.. la gente si fermava per lasciare cibo e altre cose alla donna ed alla bambina, perchè li hanno presi per barboni veri! Poi noi abbiamo portato la roba da dei veri senzatetto”. Ad essere premiato è stato un giovane senzatetto in via Pontano.

Ultima modifica: 8 gennaio 2019