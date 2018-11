Si è spenta Clotilde Serpi, la nonnina tecnologica: aveva appena compiuto 100 anni

Se n’è andata questa notte nella casa di riposo di Samassi dove alloggiava da anni, Clotilde Serpi, la nonnina super tecnologica. Nota anche fuori dai confini regionali per aver imparato ad usare il pc a 97 anni, con il quale scriveva poesie e addirittura un libro. Solo il 5 novembre aveva raggiunto la veneranda eta di 100 anni ed era stata festeggiata a Ussaramanna circondata da amici e parenti e dall’amministrazione comunale, con una cerimonia dove aveva presentato il suo ultimo libro di poesie “Una donna padrona del tempo”.

Una donna donna minuta ma tenace, che nel corso della sua vita ha vinto tante sfide, anche le più moderne. Si legge nella pagina facebook del comune di Ussaramanna: “La nostra icona, portatrice di valori condivisi, la donna padrona del tempo, se ne è andata serenamente ed in silenzio, lasciandoci eredi dei suoi insegnamenti. Nel suo ricordo, si pubblicano le fotografie della giornata del 5 Novembre in cui è stata conferita la benemerenza civica in occasione dei suoi 100 anni. Le prossime benemerenze civiche che saranno assegnate dal Comune di Ussaramanna porteranno il nome “Premio Clotilde Serpi”.

Ultima modifica: 7 novembre 2018