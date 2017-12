Shopping di Natale flop a Cagliari, appena 8 passeggeri nella navetta

24 dicembre: vigilia di Natale, Nelle vie dello shopping, nel primo pomeriggio, alle ore 17, Cagliari deserta in tutto il Centro storico. Ma, anche nella altre strade commerciali : Via Sonnino, Via Paoli, Via Dante, Via Alghero, Via Roma, Largo Carlo Felice, Piazza Yenne. Anche il traffico scorre veloce e senza particolari problemi, la Navetta del CTM il percorso da Piazza Yenne¬† al Mercato di San Benedetto e ritorno, lo compie in appena mezz’ora, trenta minuti tondi. Anche sulla Navetta, poca gente : io, l’autista e una giovane hostess vestita da ” natale”, abito e cappuccetto rosso. Partiamo alle 16,30, il solito percorso, praticamente quello del numero 1. Viaggiamo spediti, Largo, Via Roma, Via XX Settembre, via Sonnino : una fermata all’altezza di Via Alghero, salgono due persone, mamma e figlio. La hostess offre ad entrambi una matita, omaggio del CTM, a me era stata offerta una pallina per l’albero di Natale.Il viaggio prosegue spedito, nessuno chiede di scendere o di salire, Via dante, svolta a sinistra per Via¬† Cocco Ortu, Via Bacaredda, Via Tiziano, Via Dante, riprende il percorso di ritorno del n. 1 che da Via Flavio Gioia porta al Brotzu, In via San Benedetto, nella fermata di fronte a Via Verdi salgono due persone.

Via di nuovo,in viaggio, con una piccola variante per Via Dante e Via Alghero , alla prima¬† fermata , seguendo il percorso della line a 10. Qui scendono i due passeggeri saliti a bordo in Via San Benedetto e salgono altre due, mamma e figlio : anche a loro matite del CTM in omaggio. La Navetta svolta in Via Sonnino ed alla prima fermata scendono le due persone salite in Via Alghero, mentre sale una signora che scender√† in Via Roma, Molo Dogana, Prosegue cos√¨ il viaggio con le sole tre persone salite a bordo della Navetta, io alla partenza da Piazza Yenne, le altre due in Via Sonnino. Tempo di percorrenza 30 minuti, in totale otto passeggeri, dei quali solo¬† tre, me compreso, nel collegamento San Benedetto- Centro storico. Un bel risultato, costi-benefici , non c’√® che dire !!! La linea √® certamente interessante, non per lo shopping, ma per le vie intermedie che intersecano le altre linee ordinarie del servizio pubblico cittadino del CTM.¬† Faccio gli auguri all’autista e alla hostess, scendo dalla Navetta e vado via.

Buon Natale a tutti.

