Shock: bicchiere Ikea esplode e ferisce la cornea di una donna

Bang in cucina. Secondo il racconto un cliente, aveva preparato una cioccolata fredda. Per poterla bere, ha preso uno dei bicchieri Ikea POKAL appena acquistati dall’armadio e si è seduto con la figlia 25enne al tavolo della cucina. Poco dopo aver bevuto l’ultimo sorso dal bicchiere, improvvisamente è esploso: i piccoli frammenti di vetro sono volati in tutte le direzioni ferendo agli occhi la figlia, tanto da rendere necessario il suo trasporto all’ospedale universitario di Zurigo. Scioccato dall’evento, ha chiesto ad IKEA se la società ha dovuto richiamare altri simili prodotti IKEA. “Voglio mettere in guardia tutti i possessori di questi bicchieri in modo che incidenti simili non possano accadere ad altre persone”, ha dichiarato alla stampa. L’uomo non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere: “Nessuno ha toccato il bicchiere in quel momento”. Il portavoce del servizio clienti del gigante svedese, Manuel Rotzinger, ha prontamente risposto che ad IKEA non risultano al momento altri incidenti simili o un errore di produzione dei bicchieri della serie POKAL: “Fondamentalmente, i bicchieri sono adatti per l’uso di bevande calde e fredde. Il vetro è progettato in modo che si rompe in piccoli pezzi non appena anche una piccola fessura si forma nel bicchiere. Questo può accadere, per esempio, se è rudemente poggiato su una superficie dura”. Non è chiaro se IKEA, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, riuscirà a tenere sotto controllo il problema.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018