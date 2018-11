Un video girato da Cappellacci, parlamentare Fi alla Camera dei deputati, in cui Sgarbi attacca Unica 2.0 fa infuriare gli studenti cagliaritani. Unica 2.0, con un comunicato firmato da Giacomo Mascia e Martina Escana “intende denunciare il video girato all’interno di un’aula parlamentare della Repubblica italiana nella quale il deputato Vittorio Sgarbi avanza un analisi semantica impietosa del nostro nome. Sotto invito del deputato Ugo Cappellacci ad esprimere un parere su UniCa 2.0, il poco onorevole Sgarbi ha mosso critiche ad un’entità a lui palesemente sconosciuta quale la nostra organizzazione”.

Ecco i termini utilizzati da Sgarbi: “Unica 2.0 sono parole che io ritengo lontane da ogni dignità e democrazia. Una è la parola unica come pensiero unico e l’altro è 2.0 che c***o vuol dire 2.0? L’insieme di Unica 2.0 è un insieme di teste depensanti le quali non sanno cosa pensano ma hanno un pensiero unico che però è 2.0, cioè niente, cioè zero”.

“Anziché di finanziamento all’università, borse di studio, di FFO, di AVA 2.0 i parlamentari parlano di Unica 2.0””, attaccano gli studenti, “in questa sede, invece, vorremmo sottolineare come l’onorevole Cappellacci abbia ben poco da scherzare riguardo la nostra associazione. Associazione che da anni lotta per il diritto allo studio nella nostra Regione e nel nostro Ateneo e che appunto nell’Ateneo di Unica, di cui Sgarbi nel suo momento goliardico avrebbe anche potuto intuirne il significato, rappresentiamo migliaia di studenti affrontando situazioni di ordinario disagio: disagio che è causato anche della Giunta di cui Ugo Cappellacci è stato Presidente oltre che essere una diretta diramazione del governo Berlusconi, fautore della riforma scolastica più devastante nella storia del Paese. L’aggravante di questo episodio è la coincidenza con l’attuale periodo di campagna elettorale per le elezioni universitarie nell’ateneo di Cagliari. Augurandoci che questo sia un fatto casuale, anche se difficilmente scollegabile dalle dinamiche elettorali, invitiamo i deputati a sfruttare i loro collegamenti con il nostro territorio per azioni concrete, che migliorino le condizioni degli studenti anziché deriderli in tali maniere”.

