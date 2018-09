Settimo, tentata rapina al tabacchino: arrestato 41enne di Sinnai, era a casa a curarsi le ferite

E’ stato trovato e arrestato l’uomo che questa mattina ha tentato la rapina nel tabacchino di via Democrito a Settimo San Pietro. Si tratta di D.M. 41 anni, di Sinnai, già noto ai militari per i suoi precedenti. L’uomo ha fatto irruzione attorno alle 12 nel locale col volto travisato e armato di un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Alla richiesta del denaro è stato messo in fuga dal proprietario che ha reagito colpendolo con una mazza di legno.

Il malvivente inseguito dal titolare è riuscito a fuggire a a bordo della sua auto con la targa coperta da un cartone. Sono state le preziosissime informazioni fornite dai presenti che hanno permesso ai carabinieri della Norm di Quartu e della stazione locale di rintracciare il rapinatore. Lo hanno trovato a casa sua mentre era intento a curarsi dalle ferite riportate dopo la reazione del proprietario del tabacchino e nel tentativo di assicurarsi la fuga.

Ultima modifica: 20 settembre 2018