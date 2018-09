Settimo, parla il tabaccaio eroe: “Poteva finire in tragedia. Pistole per difenderci? Sì”

Un malvivente è entrato nel suo tabacchino incappucciato alle 12 brandendo di coltello (25 cm di lama) e con una busta: “Mettete qui i soldi”, ha urlato minaccioso. Ma lui Fabio Carta, titolare della tabaccheria di via Democrito a Settimo, ha reagito. Aveva già subito una rapina qualche anno fa e questo gli ha dato una dose maggiore di determinazione e si è fatto coraggio. Ha impugnato un righello metallico e ha messo in fuga il malvivente che avrebbe potuto ferirlo anche in modo grave.

L’episodio oggi a Settimo. “Erano circa le 12 di stamattina, io e mia moglie eravamo soli nella tabaccheria”, racconta Carta, “quando un individuo incappucciato con una busta in mano è entrato urlando “questa è una rapina” e mi ha minacciato con un coltello lungo 40 cm (lama più manico, ndr), abbiamo reagito e cercato di disarmarlo. Io e mia moglie”, aggiunge, “eravamo determinati perché è la seconda rapina che subiamo. Così l’abbiamo fronteggiato e allontanato e ci è andata bene perché non ci siamo fatto nulla e non ci ha ha portato via nulla”.

Solo un po’ di spavento. “Paura? Sì. Ma solo successivamente all’atto. Perché è durato tutto 50 secondi c’è stata una reazione a qualcuno che ti vuole fare del male. Purtroppo poteva finire in tragedia perché avrebbe potuto pungermi, ma lui forse era più spaventato di noi. Noi tabaccai facciamo un mestiere dove le problematiche vengono affrontate ogni giorno e la pericolosità c’è sempre. I ladri cercano i soldi da noi, ma tutti devono sapere che nelle tabaccherie non ci sono più incassi gli di prima, non è più così, le spese sono tante noi tabaccai sopravviviamo”.

Serve il porto d’armi? “Assolutamente sì. Chiunque deve bussare suonando il campanello e non minacciando. Serve una legge nuova. Col porto d’armi potremmo difendere noi e i nostri clienti. La legge sulla legittima difesa è fondamentale per i tabaccai”.

Su facebook i titolari dell’attività hanno postato un messaggio di ringraziamento. “Noi stiamo bene. Con emozione ringraziamo la comunità di Settimo e Seui per la solidarietà ricevuta oggi in relazione alla tentata rapina nella nostra tabaccheria. L’intervento dei passanti è stato determinante. Grazie anche alle forze dell’ordine per il loro tempestivo e professionale intervento. Grazie di cuore a tutti”.

Ultima modifica: 20 settembre 2018