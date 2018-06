Carrelli carichi di borse con marchi contraffatti in vendita da ambulanti, fuori dall’Eurospin di Settimo: la foto scattata in diretta per Casteddu Estate dai nostri lettori. “A San Sperate invece hanno addirittura costruito delle capanne nel giro di una settimana”, denunciano diversi lettori che ci stanno scrivendo alla nostra linea Whatsapp sempre attiva al¬†380 747 6085. “Perch√® nessuno interviene per fermare questo nuovo fenomeno di vendita non autorizzata?”.

Ultima modifica: 2 giugno 2018