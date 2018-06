Vicky, gatta bianca e tigrata, è scomparsa dalla colonia felina Is Pisittus a Sestu in via Tacito. Ha bisogno di cure veterinarie perchè affetta da grave malattia. I padroni offrono ricompensa a chi dovesse ritrovarla. Chiamare il numero 3292577944

Ultima modifica: 25 giugno 2018