Sestu, tornano in casa e trovano due ladri che scappano dal giardino: i carabinieri denunciano due albanesi

Rientrano in casa, i ladri scappano dal muro del giardino. L’episodio è avvenuto la scorsa notte verso le 19 nella residenziale zona di Sestu di via Tiberio. I padroni di casa rientrano nella propria abitazione e si accorgono subito che in casa vi era qualcosa che non andava. Qualche passo in più e in una stanza trovano due ladri d’appartamento che avevano messo a soqquadro l’abitazione. Alla vista dei proprietari uno dei due malviventi scappa dalla porta finestra mentre l’altro si scontra letteralmente con il proprietario con il quale ne sarebbe nata una colluttazione prima di fuggire.

Allertata la centrale operativa del 112 sul posto intervengono prontamente i militari della Stazione CC di Sestu. Durante il sopralluogo i militari accertano che i malviventi si erano introdotti previa effrazione della porta di ingresso posteriore e rinvenivano un portafogli contenente il documento di M F, un 40enne albanese, caduto al suolo durante la repentina fuga. Gli immediati approfondimenti investigativi permettevano di individuare che lo stesso alloggiava da alcuni giorni presso un B&B ubicato nella zona cagliaritana di San Michele.

Così sono stati avviati dagli stessi militari una serie di appostamenti nei pressi del B&B che si concludevano positivamente nella tarda mattinata odierna con il rintraccio di M F e del connazionale 47enne M A. Condotti in caserma gli stessi, che non risultano gravati da alcun pregiudizio, venivano riconosciuti quali autori del furto e deferiti all’A.G. a piede libero per rapina impropria in concorso.

Ultima modifica: 24 dicembre 2018