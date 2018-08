Sestu, San Gemiliano fa il “miracolo”: ritorna la croce dentro la rotonda e arrivano nuovi lampioni

“Non solo bandierine, fiori e tradizioni per ‘sa festa manna’ de Santu Millanu!”. A scriverlo sul suo profilo ufficiale Facebook è la sindaca di Sestu, Paola Secci. Nuovo look per la via San Gemiliano, proprio nei giorni dei festeggiamenti dedicati al santo, che andranno avanti sino al 4 settembre prossimo. Nuova pavimentazione, illuminazione finalmente in arrivo e il “grande ritorno” della classica croce.

“La via San Gemiliano è stata oggetto di lavori importanti per arginare il rischio di allagamento che da sempre ha creato notevoli disagi. È stata riposizionare la croce al centro della nuova rotonda che renderà il traffico fluido e più sicuro. Ieri è stato asfaltato il primo tratto. I lavori, che termineranno dopo la festa, prevedono l’impianto di l’illuminazione pubblica finora inesistente”, così la sindaca Secci.

Ultima modifica: 29 agosto 2018