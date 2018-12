Due uomini col volto travisato e armati hanno fatto irruzione attorno alle 18:20 all’interno dell’ingrosso di abbigliamento “Raffaele Garzia”, che ha sede al chilometro 10.500 della ex 131 a Sestu. Dopo aver minacciato con una pistola uno dei titolari, si sono impossessati di 400 euro in contanti per poi fuggire a piedi. Sul posto i militari della Stazione di Sestu e Quartu Sant’Elena. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito. E’ caccia ai banditi.

Ultima modifica: 19 dicembre 2018