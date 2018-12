Sestu, ragazza soffocata da una polpetta salvata all’ultimo dal “sassarino” Nicola Agus

Ha ingoiato una polpetta e ha rischiato di morire soffocata, ma è stata salvata dalla prontezza d’intervento del “sassarino” Nicola Agus. Si sono vissuti infiniti minuti di paura oggi, verso le 13, in un ristorante interno al complesso commerciale “Corte del sole” a Sestu. “Una 30enne, dopo aver mangiato il pezzo di carne, è andata in arresto respiratorio e ha perso conoscenza. Panico e paura tra i tanti presenti: Nicola Agus, allenatore dell’Arbus Calcio, ha raggiunto la donna e, effettuando le manovre di disostruzione delle vie aeree è riuscito a riportarla in vita. All’arrivo del 118, la donna stava già meglio”. A raccontare l’episodio è Luigi Cadeddu, presidente e responsabile scientifico del Centro di Formazione HSF Italia.

Non è la prima volta che Agus, abilitato dal Centro di formazione Hsf Italia al Blsf, compie un intervento simile: “a Guspini ha salvato un uomo dall’arresto cardiaco”.

Ultima modifica: 28 dicembre 2018