Evade dai domiciliari: pregiudicato arrestato a Sestu

Nella serata di oggi, a Sestu, i militari della locale Stazione dei carabinieri hanno arrestato per evasione Terenz Mereu, 37enne con precedenti di polizia. L’uomo, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari presso un abitazione in Cagliari, è stato rintracciato a Sestu presso l’abitazione della madre. Mereu è stato tradotto presso la camera di sicurezza di questa Compagnia, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’autorità giudiziaria.

Ultima modifica: 9 gennaio 2019