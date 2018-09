Sestu, dopo H&M alla Corte del Sole arriva il colosso Decathlon?

E dopo l’arrivo del colosso svedese della moda H&M a Sestu con l’inaugurazione domani, alle 11, di uno store di ben 1800 metri quadri all’intero della Corte del Sole, parrebbe ci sia un’altra grande novit√†. Nello stesso centro commerciale sarebbe¬† prevista l’apertura di Decathlon, un altro colosso dell’abbigliamento e di accessori questa volta sportivi. Lo scoop √® di Francesco Pinna oggi sull’Unione Sarda in edicola. Secondo quanto riporta il giornalista l’azienda francese avrebbe acquistato lo spazio dove attualmente si trova il mobilificio Semeraro.

Se la notizia fosse confermata, per ora sono forti rumors, sarebbe una grandissima novit√† per Cagliari. Parrebbe che quindi Semeraro sia pronto a lasciare i suoi 5 mila metri quadri di negozio a Decathlon, che ha gi√† un punto vendita anche a Sassari. Della sorte dei dipendenti, come scrive lo stesso giornalista, ancora c’√® certezza. Tutto tace. Bisogner√† attender√† alcuni giorni per avere conferme ufficiali.

