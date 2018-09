Allarme a Sestu in via Laconi negli appartamenti di Area. I palazzi senza ascensore coi malati in difficoltà negli spostamenti. E poi la sporcizia, con escrementi di piccioni e topi. E ancora i calcinacci che piovono e l’abusivismo nei giardini, dove spuntano magazzini o parcheggi per scooter abusivi, da parte di cafoni che si appropriano degli spazi collettivi. La denuncia dei residenti è in forma anonima: “Abbiamo paura dei vicini di casa violenti”.

