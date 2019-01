Servizio 118, Arru risponde alle accuse: “Nessun taglio, aggiorniamo le tariffe delle ambulanze”

“Posso rassicurare tutti coloro che parlano di presunti tagli al servizio del 118, che non è stato previsto alcun taglio del 10% delle autoambulanze, né di quelle medicalizzate né di quelle base. In particolare, per quanto riguarda gli automezzi di base gestiti dalle associazioni e dalle cooperative, ricordo a tutti che nell’ultima Finanziaria regionale sono stati previsti ulteriori 5 milioni di euro per aggiornare le tariffe”. Così l’assessore della Sanità Luigi Arru, in riferimento alle polemiche di questi giorni.