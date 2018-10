Serramanna, puzza nauseabonda in paese: i cittadini si rivolgono alla Polizia Municipale

Sono numerose le segnalazioni degli abitanti di Serramanna riguardo agli odori nauseabondi che, da giorni, si respirano anche nel centro abitato. Proverrebbero dall’impianto di compost di qualità del Consorzio C.I.S.A. situato tra Serramanna e Villasor. Un odore molto intenso, decisamente sgradevole che, a seconda delle zone, si avvertirebbe ancora di piu. Il processo della bio-ossidazione e dell’umidificazione di un misto di materie organiche, come ad esempio residui di potatura, scarti di cucina, letame e liquami, soprattutto a seconda della direzione del vento, avvolgerebbe il paese con una “cappa” irrespirabile.

“La puzza che si sente oggi a Serramanna non é normale. Io sto andando a segnalare il fatto per iscritto alla polizia municipale. Più saremo,  prima interverranno” afferma un cittadino”. ” Sì vero, non se ne può più! Non si può aprire! Quasi tutti i giorni” sostiene una donna. Più preoccupata è D.C., residente nei pressi del campo sportivo “Fausto Coppi”. “Tre giorni di nausea; anche ieri sera, da sentirsi male. Da due giorni, in particolare, lo sento abbastanza accentuato; oggi, con il vento che c’è, si sente a intermittenza, ma ho constatato che in certi rioni si sente ancora di piu. Suppongo che provenga dalla zona dell’ecocentro perché verso il polo industriale, direzione Villasor, si sente tantissimo. Penso che debbano far controllare queste esalazioni, sperando che non ci comprometta la salute . Spero che passino questi brutti odori. Io soffro di allergie non vorrei avere brutte conseguenze”.

Ultima modifica: 27 ottobre 2018