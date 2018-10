Contrariamente alle notizie segnalate questa mattina da un allevatore nelle campagna di Serramanna per la presenza di un alveare di vespa velutina ,le analisi compiute nel pomeriggio hanno certificato che si tratta di vespe crabro. Rientra l’allarme  segnalato stamattina a Cagliari per online “Abbiamo verificato ed è risultato che non sono vespe vellutine, si tratta di vespa crabro”.

Ultima modifica: 17 ottobre 2018