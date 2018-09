Serramanna, il giro in bici diventa un tour tra i rifiuti: “Chi trae reddito dalla natura poi fa l’incivile”

“Un tranquillo giro in bicicletta si può trasformare in un reportage sui rifiuti presenti nelle campagne di Serramanna. Oltre ai vari tipi di rifiuti colpisce il fatto che, chi trae reddito dalla natura, ricambia il favore abbandonando sacchi di semenze e concimi vari”. Questa è la denuncia di un serramannese che, durante una escursione in bicicletta nelle campagne di Serramanna, Villasor e Nuraminis non ha potuto non notare i cumuli di immondizia sparsi ovunque. Ma ciò che ha maggiormente catturato la sua attenzione e indignazione sono i rifiuti abbandonati dagli agricoltori. Sacchi vuoti di concime, cumuli di plateau, ossia i contenitori che accolgono le semenze sino al loro trapianto nel terreno, involucri di prodotti fitosanitari. Proprio in queste settimane si stanno svolgendo a Sanluri i corsi di base propedeutico al primo rilascio e rinnovo dell’abitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e rinnovo dell’abitazione alla vendita che spiegano anche il divieto assoluto di abbandonare questi pericoli rifiuti per l’ambiente, infliggendo ai responsabili multe molto onorese. Nel percorso effettuato dall’uomo, che ha raccontato l’accaduto con un post su Facebook, non solo però pattume di lavorazione agricola ma ogni genere di immondizia spicca indisturbata dietro erbacce, siepi, alberi e nei pressi di corsi d’acqua. Delle vere e proprie discariche a cielo aperto.

Ultima modifica: 27 settembre 2018