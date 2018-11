Serramanna, allagamenti e disagi in via Rinascita

La pioggia incessante e copiosa non dà tregua nemmeno al Medio Campidano. Si registrano allagamenti a Serramanna, in particolar modo nei pressi di via Rinascita. Ormai gli abitanti della zona sono costretti a fare i conti con questa situazione molto di frequente. “Purtroppo la nostra sfortuna è che viviamo in uno dei punti più bassi di Serramanna dove convergono praticamente tutte le strade provenienti dal quartiere su “Campu sa Lua” e, di conseguenza, l’acqua che arriva non riesce a defluire tramite le griglie di scolo che ci sono a bordo strada” spiega un abitante di via Rinascita. Preoccupante è la situazione anche del riu Mannu che scorre parallelamente all’arteria che collega Samassi e Serramanna. All’altezza del km 9 lungo la Ss 196 Dir, tratto denominato “la curva del tenente”, in cui il corso del fiume si restringe, l’acqua ha quasi raggiunto il suo livello massimo.