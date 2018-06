Serramanna, 26enne minaccia la madre con un coltello e si chiude in casa

Tragedia sfiorata a Serramanna, giovane minaccia la madre con un coltello.

Intervento dei carabinieri della Stazione locale, unitamente a quelli dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sanluri, in una casa in via Pirandello a Serramanna dove poco prima delle 11 una giovane di 26 anni, S.F., in preda ad una violenta crisi depressiva, ha minacciato con un coltello la propria madre convivente e si rinchiusa in casa rifiutando l’accesso a chiunque tentasse di entrare.

Dopo alcuni minuti i militari hanno convinto la donna ad aprire la porta, consentendo l’ingresso dei medici del 118 che hanno provveduto alle cure del caso e all’attivazione di un trattamento sanitario obbligatorio.

Ultima modifica: 9 giugno 2018