Sergio Viglianese, il grande cabaret sbarca a Cagliari con una serata speciale allo 040

Martedì 16 ottobre, allo 040 di Cagliari, grande appuntamento col cabaret: ospite Sergio Viglianese. Ingresso gratuito e possibilità di accedere all’apericena, che per l’occasione sarà chiamata AperiZelig, al costo di 15 euro con una consumazione. Per chi non lo conoscesse, Sergio Viglianese nasce quasi 50 anni fa a Roma e scopre da ragazzo la sua passione per il cabaret esibendosi in diversi locali della zona.

La notorietà la raggiunge con la televisione, calcando palchi come Colorado, Zelig Off e Zelig Circus, Suonare Stella, Sabato Italiano. Il suo personaggio più famoso è senza dubbi il meccanico Gaspare, ma non vengono scordati altri divertenti personaggi come l’angelo custode. Popolare, diretto, ma mai volgare, calcherà il palco di 040 in via Calamattia 21 a Cagliari, per un martedì di comicità.

Ultima modifica: 13 ottobre 2018