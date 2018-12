√ą una storia bella, nonostante tratti di un “calvario” che, seppur breve, c’√® stato. La vita di Sergio Rizzardini, artigiano cagliaritano di 61 anni, cambia radicamente nel 2005. “Mi √® stata diagnosticata l’epatite C e un carcinoma, sono stato inserito nella lista d’attesa per il trapianto di fegato”. L’ansia, la paura e il timore di non farcela attanagliano pi√Ļ i suoi cari che lui: “Mia moglie, soprattutto. Io ero sereno, grazie anche al dottor Zamboni che mi ha sempre fatto stare sereno e tranquillo. Le prime visite le ho fatte a luglio del 2005, a fine mese √® avvenuto il trapianto” al Brotzu. “Penso spesso a chi mi ha donato di nuovo la vita, grazie al suo organo”, spiega, emozionato, Rizzardini. “Se oggi posso fare tutto quello che voglio √® proprio grazie a questo importantissimo dono, ecco perch√® √® importante anche il consenso all’espianto degli organi”.

Nuova vita, dunque, che per il 61enne vuol dire, in primo luogo, semplicit√†: “Poter camminare, alzarmi dal letto e affrontare le giornate”, quasi un lusso, dopo un trapianto con un periodo nel quale ci sono state “continue analisi e sbattimenti da una parte all’altra in vari settori dell’ospedale”.

