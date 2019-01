Serbariu, incidente all’uscita di scuola: una folata di vento chiude il portone e colpisce un bambino

Incidente all’uscita di scuola a Serbariu. Un bambino di 7 anni che frequenta la scuola primaria è stato scaraventato con forza a terra dal portone di ingresso che, a causa del forte vento, si è richiuso improvvisamente colpendo in faccia il piccolo scolaro. A denunciare l’accaduto è Alberto Baldino, che ha assistito al fatto. Il portone della scuola è sostenuto solo da una catenella rotta e da un tacchetto in legno e “a quanto detto dal personale della scuola la situazione è stata segnalata al Comune più e più volte. È stata veramente una brutta scena perché poteva davvero finire peggio. Da genitore lo trovo inammissibile” .

Il bimbo non avrebbe subito gravi conseguenze ma la preoccupazione tra i genitori è tanta i quali chiedono che il portone d’ingresso della scuola venga messo in sicurezza.