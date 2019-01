Sequestrati 11 kg di eroina per il mercato cagliaritano: erano nascosti tra i ruderi di un nuraghe

Ingente sequestro di eroina da parte dei carabinieri della compagnia di Carbonia.

E’ accaduto venerdì nella provincia di Sassari: in un’area campestre di Alghero, nascosti tra anfratti, ruderi e alberi, i militari hanno trovato 11 kg. di eroina. Il grosso quantitativo era stato suddiviso in panetti da un kg ciascuno e occultato nei pressi di un muretto a secco nelle immediate vicinanze di un nuraghe.

I carabinieri sono arrivati sul luogo dopo una lunga serie di indagini e pedinamenti, in particolare nelle principali piazze cagliaritane e della città metropolitana. Si tratta del più grosso sequestro di eroina nell’Isola degli ultimi 15 anni. Una volta smerciata, la droga avrebbe fruttato ben 2 milioni di euro.

Ultima modifica: 6 gennaio 2019