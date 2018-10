Cagliari, guida senza patente e piomba su un’auto in sosta: ferito

Incidente stradale questa sera in via Ticca. Una Fiat punto condotta da un 27enne cagliaritano, ma residente a Quartu, mentre percorreva via Ticca è piombata su una Lexus in sosta. Il conducente è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità. Il conducente è risultato senza patente e il veicolo scoperto dell’assicurazione. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

Ultima modifica: 5 ottobre 2018