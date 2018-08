Senorbì, incidente e caos: un motociclista raggiunge a piedi l’elisoccorso, è polemica

“Ora basta, Arru si dimetta”. Così Ugo Cappellacci, deputato di Forza Italia, interviene nuovamente sulla vicenda dell’elisoccorso. “Uno dei tanti episodi è avvenuto in questi giorni: dopo un incidente motociclistico il paziente traumatizzato ha raggiunto l’elicottero a piedi e i soccorritori, che lo avrebbero dovuto portare, camminano con la barella spinale sottobraccio. E’ l’ennesima dimostrazione de caos provocato dalla “gioiosa macchina da guerra” di Arru, Pigliaru e compagni. Avevamo denunciato la vergogna di un sistema che costa molto di più, copre meno territorio e con tempi più lunghi. Avevamo smascherato anche la bufala dei voli notturni e dei mezzi che non possono atterrare perché non ci sono le basi. I grandi scienziati hanno fatto spallucce e insieme ai loro megadirettori hanno propinato all’isola degli elicotteri che non ci sono quando devono esserci, che non sanno raggiungere i target indicati dalle Centrali Operative, e che ci sono quando invece sarebbe più rapido usare i mezzi su gomma. Hanno provato a nascondere la realtà con la propaganda e i post sui social con le foto di gruppo ! Ora la verità è venuta a galla. Il minimo che possa fare Arru – ha concluso Cappellacci è chiedere scusa e andare a casa, seguito un attimo dopo dal presidente Pigliaru”.

Ultima modifica: 30 agosto 2018