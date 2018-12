Sennori si mobilita per Neonatologia: domenica serata di beneficenza

Sennori si mobilita per raccogliere fondi da donare al reparto ospedaliero di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia dell’Aou di Sassari. Domenica 9 dicembre, dalle 16.30, l’associazione Subra su Coro Onlus, in collaborazione con il Comune di Sennori, organizza al Centro culturale di via Farina 32 una serata di beneficenza con giochi per i bambini, musica spettacoli e una merenda stuzzicante con panini, pop corn, castagne e zucchero filato.

Nel corso della serata sarà presentata l’associazione, nata spontaneamente dalla volontà di alcuni genitori che hanno trascorso un periodo della loro vita nel reparto di Terapia intensiva neonatale, e hanno deciso di supportare con diverse iniziative il lavoro e l’impegno dei professionisti che ogni giorno fanno del loro meglio per assistere i piccoli pazienti e i loro familiari. Subra su Coro ha anche come finalità quella di informare e rendere consapevoli le coppie di genitori sulla prematurità e su come affrontare questo percorso di vita.

Durante la serata di domenica si esibiranno diversi artisti che hanno deciso di appoggiare l’iniziativa di Subra su Coro; fra questi ci saranno il bluesman Francesco Piu, i Double Dose, Gianmario Solinas, Help Band, The Moonshine, Four the pops, Giuseppe Canu e Lello Delogu.

Ultima modifica: 5 dicembre 2018