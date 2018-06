Senato, votata la fiducia a Conte: nasce il “Governo del cambiamento”

Il Governo Conte ottiene al fiducia al Senato: 171 sì e 117 no. Venticinque gli astenuti, tra i quali Fdi. Sono 4 i voti in più del previsto. Nasce così il primo governo della storia italiana guidati da Movimento 5 Stelle e Lega che l’hanno definito il “governo del cambiamento”. Nel suo discorso Conte ha elogiato il populismo, aperto alla Russia e annunciato “la fine del business dell’immigrazione” e il potenziamento della legittima difesa. Reddito di cittadinanza dopo la riforma dei centri per l’impiego.

Ultima modifica: 5 giugno 2018