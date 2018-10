Semina il panico sulla 131 senza patente a bordo di una Fiat Brava rubata: 24 enne arrestato dai carabinieri. Per lui ora l’accusa è di furto aggravato e guida senza patente perchè mai conseguita: si tratta di Diego Luigi Melis, 24 enne cagliaritano con diversi precedenti penali. Ieri i carabinieri del Nas lo hanno intercettato poco prima del bivio per l’aeroporto di Elmas: il ragazzo a bordo di una Fiat Brava viaggiava ad altissima velocità sulla statale 131, e ha proseguito la sua marcia a folle corsa superando i militari.

Poi si è imbattuto in un’altra auto che si trovava nella stessa corsia di sorpasso, e dopo essere riuscito ad affiancarla per superarla in una sorta di Gran Premio, durante la manovra ha tentato di speronarla per farla finire fuori strada. Il tutto sotto gli occhi dei carabinieri del Nas, che lo hanno inseguito e fermato. Al momento dei controlli non solo il ragazzo era senza patente e non l’aveva mai avuta, ma ha ammesso che la Fiat Brava era stata rubata. Ora si trova agli arresti domiciliari.

Ultima modifica: 20 ottobre 2018