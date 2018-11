Semaforo lampeggiante in viale Marconi, la protesta: “Ogni giorno rischi per centinaia di pedoni”. Maurizio La Rosa si fa portavoce dell’incubo quotidiano nei pressi del centro commerciale:¬†“Anche oggi centinaia di ragazzi hanno rischiato la vita nell’attraversamento pedonale di Via Marconi fronte Carrefour.Comune di Quartu S.Elena dove sei?”, si chiede. La situazione va avanti ormai da diverso tempo, si tratta di un punto strategico nella viabilit√† dell’area metropolitana. Chi pu√≤ intervenire? Decine di automobilisti continuano a segnalare quel semaforo che non diventa pi√Ļ verde.

Ultima modifica: 12 novembre 2018