Selargius, un cimitero di polemiche: “Il Pd rispetti i morti, basta foto sorridenti”

Di Jacopo Norfo

A Selargius c’è un cimitero di polemiche. La tensione politica entra ed esce direttamente dal campo santo. Perchè l’opposizione attacca, la maggioranza risponde. E il sindaco Gigi Concu risponde colpo su colpo: “Per realizzare i loculi- spiega- in qualità di Sindaco e autorità sanitaria locale avrei potuto adottare un’ordinanza contingibile e urgente. Invece, per non escludere altre soluzioni, abbiamo preferito, come maggioranza, affrontare la questione con la commissione urbanistica e coinvolgere l’intero Consiglio, ma in queste sedi non è emerso alcunché. Non sono state fatte proposte alternative da parte di chi venerdì ha preferito organizzare una conferenza stampa per strumentalizzare la questione e ottenere visibilità. Io stesso ho detto in Aula che questo intervento è una soluzione tampone, dal momento che ci troviamo in uno stato di emergenza e siamo in attesa della sentenza del Tar che metta fine al ricorso presentato contro la bocciatura della Asl al progetto di ampliamento. I colleghi del Pd parlano di scempio e propongono la soprelevazione, mi pare curioso e contraddittorio, dal momento che avrebbe un impatto devastante sul territorio e darebbe un’autonomia limitata, per cui anche questa sarebbe una soluzione tampone. Faccio notare agli stessi colleghi che oggi chiedono lo stop dei lavori che il problema della carenza dei loculi è emerso circa quindi anni fa, quando c’era un governo di centrosinistra, che evidentemente non ha fatto nulla per risolvere la questione. Come già detto siamo in attesa della sentenza del Tar, dopodiché decideremo come agire, per ora invito i consiglieri d’opposizione ad avere più rispetto per un luogo sacro come il camposanto, perché mettersi in posa e farsi fotografare sorridenti come se fossero in gita è mancanza di rispetto nei confronti di chi ogni giorno va al cimitero per piangere i suoi cari”.

Pierpaolo Ambu ,presidente della Commissione Urbanistica attacca la strumentalizzazione fatta dagli stessi Consiglieri di Minoranza: “Non ritenevano neppure necessario ne il passaggio in Commissione e neppure in Consiglio del tema ,ritenendo la problematica di esclusiva responsabilità e competenza del Sindaco”.

Ultima modifica: 22 gennaio 2018