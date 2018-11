Selargius, tutti pazzi per i mattoncini Lego: migliaia di visitatori, domenica si replica. Grande entusiasmo nella prima giornata, il sindaco Gigi Concu la presenta così: “La prima giornata si è chiusa con migliaia di visitatori, ma c’è ancora tempo per vedere la più grande esposizione di mattoncini Lego mai realizzata in Sardegna! Vi aspettiamo nei locali dei Salesiani di via Don Bosco, questa sera, sino alle 19 e domani a partire dalle 10. Vi ricordiamo che domenica, alle 18, saranno premiate le tre costruzioni più belle e fantasiose realizzate dai bambini che si sono iscritti al concorso.

Ultima modifica: 24 novembre 2018