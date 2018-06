Selargius, scontro sugli errori nella Tari. La società: “Vi spieghiamo cosa ha sbagliato il Comune”

Errori nella Tari a Selargius? La Ultima Srl si difende e assicura: tutto si può dire, tranne che sia stata colpa nostra. Una decisa risposta al Comune guidato dal sindaco Gigi Concu, che invece aveva assicurato che gli errori nel calcolo della tassa erano stati della società che aveva vinto l’appalto. Ma non è così secondo l’amministratore unico Marco Vigoriti, che spiega così a Cagliari Online la sua versione dei fatti completa: “In rettifica a quanto ho letto sul Vs portale e cioè alla circostanza che il Comune di Selargius ha attribuito alla società Ultima srl, da me rappresentata, asseriti errori nella generazione dei modelli F24 inerenti la corrispondenza cd. TARI, sono a comunicare che alcun errore e\o mancanza è stata compiuta dalla società che rappresento, la quale risultata aggiudicataria del servizio di stampa ed imbustamento delle missive dei tributi comunali per l’anno 2018.

Ed infatti, come specificato e segnalato all’Ente con note ufficiali regolarmente ricevute, gli errori riscontrati dall’Amministrazione sono stati causati UNICAMENTE dal file fornito dall’ufficio tributi del Comune stesso ; detto in altri termini, l’errore lamentato dal Comune risulta, contrariamente a quanto scritto nel Vs. portale, ascrivibile ed addebitale alla stessa Amministrazione che ha fornito alla scrivente i files da stampare. Tali files sono stati pertanto forniti alla Ultima srl non corretti “dalla fonte sempre” e cioè privi della corretta esportazione dei campi dal software in uso agli stessi uffici, circostanza che generato gli errori segnalati.

In particolare, nella colonna utilizzata per la stampa dell’importo totale da pagare, quanto alle somme più elevate, tali cifre sono state inserite dall’Amministrazione nel file fornito alla mia società, con il doppio zero dopo la virgola nel mentre, quanto agli importi inferiori, il file fornito non presentava gli zeri dopo la virgola.

Quanto invece agli errori riscontratesi nelle date di nascita, vi è da segnalare che la Ultima srl ha utilizzato la colonna formattata secondo il formato richiesto per il modello F24 è accaduto invece che gli errori siano stati causati dalla circostanza che nei file delle anagrafiche fornite dall’Amministrazione, per molti utenti era del tutto assente il campo stesso “data di nascita” , ed in tal modo è stato stampato.

Le circostanze sopra segnalate sono provabili e provato da tutti i documenti e la corrispondenza in mio possesso.

Ciò detto, tengo a precisare,inoltre, che il Comune ha altresì ricevuto dalla scrivente le prove di stampa nei tempi stabiliti (e comunque prima di iniziare le operazioni e che,chiaramente, le stesse sono state validate correttamente dagli uffici interessati.

Il recapito,inoltre, è risultato correttamente effettuato nei tempi previsti dalla procedura dalla Ultima Srl,in collaborazione con primario partner locale, nonostante molteplici indirizzi forniti non risultassero del tutto corretti ed,in moltissimi casi, privi addirittura di numero civico e\o con numero civico completamente diverso da quello reale di residenza degli utenti.

Provvederò nei prossimi giorni,mio malgrado, ad attivare tutte le iniziative del caso,non solo per ristabilire la realtà dei fatti,ma anche per il rispetto gli obblighi normativi in materia di pagamenti in capo all’ Ente, obblighi disattesi ancora oggi senza uno giustificato motivo nonostante lo svolgimento del servizio da parte della Ultima srl ha comportato un risparmio per l’Amministrazione di circa € 10.000 rispetto al valore stimato di € 17.000 Iva esclusa .

Infine Vi segnalo che la regolarità del servizio svolto è comprovata altresì dai pagamenti effettuati in termine dagli utenti, verificati e verificabili con una semplice richiesta di accesso agli atti presso l’ufficio competente”.

Ultima modifica: 27 giugno 2018