Selargius scelta dalla Pastorale giovanile come tappa del primo raduno dell’anno

Settecento ragazzi e circa trentacinque oratori della provincia riuniti in piazza Maria Vergine: la Pastorale giovanile ha scelto Selargius come tappa del primo raduno dell’anno.

L’appuntamento è per domani: si parte alle 15, con l’arrivo dei gruppi e l’accoglienza, alle 16 verrà lanciato il tema, alle 16,30 inizieranno le attività , con la suddivisione per sottogruppi e fasce d’età , alle 18 la Messa in Parrocchia celebrata da Monsignor Arrigo Miglio, a seguire merenda e animazione finale, sino alla conclusione della giornata prevista per le 20.

Ultima modifica: 1 dicembre 2018