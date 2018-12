Selargius, ritorna “Il Miracolo di Natale”

Il Miracolo di Natale si rinnova. Anche per la ventiduesima edizione, la manifestazione di solidarietà organizzata da Gennaro Longobardi, avrà un punto di raccolta a Selargius. L’appuntamento è per mercoledì 19 dicembre, in piazza Maria Vergine Assunta, dalle 9 alle 21. Si potranno donare generi alimentari a lunga conservazione (come pasta, biscotti, zucchero, scatolame), prodotti per bambini (pannolini, omogenizzati) e giocattoli, anche usati, purché in buono stato. “Tutto ciò che verrà raccolto sarà destinato ai selargini più in difficoltà”, spiega il sindaco Gigi Concu, che rivolge un appello generalizzato: “Grazie alla vostra generosità l’anno scorso Selargius ha realizzato il suo primo Miracolo, vi chiedo ancora una volta aiuto per poter realizzare anche il secondo. Anche con poco possiamo regalare un po’ di serenità ai nostri concittadini meno fortunati, e darci la possibilità di fare un’opera di bene. Credo sia questo il più bel regalo che insieme possiamo fare a Selargius”.

Ultima modifica: 10 dicembre 2018