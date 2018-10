Selargius pronta a ospitare la quinta edizione dell’Esposizione Regionale Canina

Potrebbe essere l’anno dei Weimaraner, o magari di un Golden Retriever, che già nella scorsa edizione ha sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il premio più ambito. Per il quinto anno di seguito Selargius è pronta a ospitare l’Esposizione regionale canina, organizzata dal gruppo cinofilo cagliaritano e dal gruppo Golfo degli angeli, in programma questa domenica, al parco di San Lussorio. L’appuntamento è fissato per le 8,30: sino alle 9,30 verrà data la possibilità ai ritardatari di iscrivere il loro amico a quattro zampe.

Sono ammesse tutte le razze, ma per consentire la partecipazione sono necessari il pedigree e il libretto delle qualifiche. Alle 10 la manifestazione entra nel vivo. Prima un vincitore per ogni razza, poi uno per gruppo. E infine il Best in Show, durante il quale verrà decretato il vincitore assoluto che guadagnerà di diritto un posto al’Enci Winner di Milano, nel quale rappresenterà la Sardegna. A valutare i concorrenti una giuria super qualificata: Adriana Griffa Bocca, Pellegrino Ievolella e Paolo lovaglio. Tutti giudici di fama internazionale. Appuntamento a domenica.

