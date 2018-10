Selargius, portapizze rapinato nella notte: l’aggressore scappa con 500 euro

Portapizze rapinato a Selargius, indagano i carabinieri.

E’ accaduto nella tarda serata di ieri, a Selargius, in via dei Gladioli: un portapizze, mentre si accingeva ad effettuare una consegna, è stato aggredito con un pugno al volto da un ignoto malfattore che è riuscito a portargli via l’incasso, pari a 500 euro circa, per poi allontanarsi a piedi.

Indagini in corso a cura della locale Stazione dei carabinieri e del Norm di Quartu.

La vittima, in buone condizioni di salute, ha rifiutato le cure mediche.

Ultima modifica: 21 ottobre 2018