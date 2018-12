Selargius, Nerona Ã¨ scomparsa: “Siamo disperati Ã¨ un membro della famiglia, aiutateci”

Nerona è scomparsa il 23 novembre zona La Salle tra Monserrato e Selargius. I suoi padroncini sono disperati e la stanno cercando dappertutto ma hanno bisogno di aiuto: “E’ stata avvistata con certezza il 4 dicembre nei pressi dell’R.S.A di Selargius. Adesso arriverà Capodanno e se lei fosse ancora in giro morirà dallo spavento per i botti, è nata in casa nostra è sempre stata abituata alle coccole e al gioco, se qualcuno dovesse averla in casa prego loro di farcela riavere è un membro della nostra famiglia”. Chi dovesse avvistarla può contattare i numeri 3476787827 o 3450492443

Ultima modifica: 28 dicembre 2018