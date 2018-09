Lampioni vecchi e arrugginiti in via della Libertà a Selargius. E infatti a ben guardare non sembrano molto sicuri come mostrano le foto inviate dalla nostra lettrice Francesca che scrive per la rubrica l’Angolo dei Lettori. “Il sostegno alla base del palo completamente distrutto e arrugginito. Se cadesse potrebbe ferire o addirittura ammazzare qualcuno”. E si chiede:”Cosa aspetta il Comune a intervenire?”

Ultima modifica: 28 settembre 2018